O Palmeiras emitiu um comunicado, esta quinta-feira, na sequência das notícias que davam conta de negociações entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Abel Ferreira. O Verdão nega ter dado autorização para que o treinador português conversasse com a CBF.

«É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu "sinal verde" para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira (1) pela coluna do Lauro Jardim, em "O Globo". Até ao momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema», lê-se na nota do emblema de São Paulo nas redes sociais.

O Palmeiras lembrou ainda que Abel Ferreira tem contrato com o clube até ao final de 2025. «Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do Maior Campeão do Brasil.»

Desde 2020 no Palmeiras, Abel já conquistou duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois Brasileirões, uma Taça do Brasil e uma Supertaça.

Recorde-se que Carlo Ancelotti teria um acordo para treinar a seleção brasileira, mas as negociações caíram por terra devido à intransigência do Real Madrid. Jorge Jesus, cuja saída do Al Hilal deverá estar iminente, também foi associado ao comando do «escrete».