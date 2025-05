Rayan Cherki disputou o seu último jogo pelo Lyon. O avançado anunciou isso publicamente neste sábado à noite, logo após o Lyon-Angers (2-0) da 34.ª jornada da Ligue 1. Saiu em lágrimas diante do PSG, aos 90 minutos, substituído por Abner Vinicius.

«Foi o meu último jogo, penso eu, com o Lyon. Mas estou cauteloso porque sei o que passei no verão passado, sei o que passei», disse. «Vou ver onde o vento me leva, estou orgulhoso do que fiz pelo OL. Comecei a temporada no fundo do poço, embora nunca tenha traído o clube, dei tudo por este emblema», disse aos jornalistas após o jogo.

«Não foi uma época fácil, fui muito criticado internamente. Falaram muito mal dos meus empresários, embora eu seja o único que toma as minhas decisões», acrescentou o jogador orientado por Paulo Fonseca.

Cherki, de 21 anos, chegou ao clube com sete anos. «São 14 anos de paixão, 14 anos de determinação, estou orgulhoso de mim mesmo. Não me esqueci de ninguém, nem de Jean-Michel Aulas [antigo presidente], nem John Textor. Obrigado a todos, aos treinadores que vi entrar e sair do clube. Tenho uma palavra a dizer aos adeptos: tomem os futuros jovens sob a vossa proteção, é graças a vocês que eles vão querer deixar a sua marca no clube. Aconteça o que acontecer, estarei de volta», despediu-se.

Lançado como profissional em 2019, Cherki disputou 185 jogos pelo clube, registando 29 golos e 45 assistências. Vem de uma excelente temporada, com 12 golos e 20 assistências e tem sido associado a vários grandes clubes.