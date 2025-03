Paulo Fonseca tem estado nas bocas do mundo por maus motivos. Gritou na cara de um árbitro após ver o cartão vermelho diante do Brest, em jogo da Ligue 1, e pode enfrentar uma suspensão prolongada em França.

Isso não o impede de orientar a equipa diante do Steaua de Bucareste, em duelo para a Liga Europa. Fonseca fez a antevisão ao jogo diante dos jornalistas, sendo questionado sobre o seu estado de espírito após o incidente.

«Sinto-me bem. Estou totalmente concentrado no jogo, no trabalho que fizemos e no que preparámos. Estou a pensar no jogo que se segue. O mais importante é a equipa, o jogo de amanhã», atirou, no início da conferência de imprensa.

«Vi todos os jogos do Steaua. Estou surpreendido com a qualidade desta equipa. É muito forte, muito intensa e tem muita qualidade. Estou surpreendido com a personalidade da equipa, muito agressiva com e sem bola. Quando em França se diz que o Lyon é favorito, eu digo que não se vêem os jogos do Steaua Bucareste. Vai ser muito difícil para nós», analisou o português.

Recorde-se que Paulo Fonseca pediu desculpas publicamente ao árbitro. Várias figuras vieram a público defender o técnico. Além disso, o seu jogador Moussa Niakhaté garantiu que o plantel está com o treinador.

«Temos acompanhado as notícias como toda a gente. Estamos todos com o treinador. Somos todos Lyon. Estamos todos juntos nisto. Aconteça o que acontecer, estamos com o treinador e apoiamo-lo a 100%. Vamos tentar fazer um bom encontro com ele. É uma pessoa muito respeitosa, como sabemos em França», afirmou, na conferência de imprensa.