Pedro Moreira, ex-treinador adjunto de Paulo Fonseca no Paços de Ferreira, FC Porto, Sp. Braga, Roma e Shakhtar Donetsk foi anunciado como novo treinador do Pakhtakor, do Uzbequistão.

O técnico de 49 anos, que também já orientou o Torreense e o Casa Pia, assinou um contrato de um ano com mais um de opção com o clube que acabou a temporada na sexta posição da Liga do Uzbequistão e que ainda tem dois jogos por disputar na Liga dos campeões asiática, podendo assegurar a passagem à próxima fase.

Este é o primeiro projeto do português como treinador principal no estrangeiro.