O português Pepa tem estado em destaque no campeonato da Arábia Saudita, fazendo do Al-Tai uma surpresa neste início de época. Ao fim de oito jornadas, a equipa soma cinco vitórias e está em sétimo lugar... mas a quatro pontos do segundo posto, do Al Nassr.

Ora Pepa aproveitou para fazer um balanço em relação ao trabalho destes primeiros meses e garantiu que tem sido uma experiência incrível.

«Neste período de paragem, antes do Mundial, aproveito para partilhar convosco um balanço desta experiência única na Arábia Saudita. Ter o privilégio de treinar um clube como o Al-Tai trouxe desafios muito para além dos treinos e jogos», começou por escrever.



«A temperatura nesta zona do globo está sempre acima dos trinta graus, o que torna qualquer deslocação uma aventura. A comida tão diferente da nossa. Seja a maneira como comem, a forma de cozinhar ou os próprios alimentos. As horas dos treinos e dos jogos sempre a fugir do calor. Nunca tinha treinado a estas horas, uma dificuldade para os jogadores.»

Apesar das dificuldades normais para quem tem a primeira experiência num país tão diferente e tão distante, o treinador português diz que há coisas que vai guardar para sempre desta aventura.



«A paixão dos adeptos e principalmente das crianças encheram-me a alma. Tenho de agradecer à minha equipa técnica que tem sido inexcedível, e se tudo tem sido menos difícil a eles o devo. Sempre juntos de manhã à noite», referiu.



«Por último, quero mencionar o apoio de todos desde o presidente aos adeptos que estão sempre a acarinhar e até um cântico com o meu nome criaram. Até agora tem sido uma experiência incrível mas ainda falta muito trabalho para atingirmos os nossos objetivos. Siga!»