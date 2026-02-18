Gonçalo Feio, treinador português do Radomiak Radom, foi suspenso por cinco jogos na Liga polaca e multado em 4,745 euros por acusar árbitros de corrupção. Acabou por ver o cartão vermelho.

Os incidentes aconteceram na sequência do duelo da 21.ª jornada da Liga, entre Radomiak Radom e Korona Kielce. Duelo esse que foi ganho pelo Korona por 2-0. Adeptos e elementos do staff do Radomiak agrediram adversários, resultando em castigos severos da Ekstraklasa (Liga nacional).

O clube foi multado em 47,500 euros devido aos incidentes. Os adeptos do Radomiak ficam impedidos de visitar o estádio do Korona nos próximos quatro jogos. Para além das referidas sanções ao treinador Gonçalo Feio.

Desde que ingressou no clube, Gonçalo Feio soma três vitórias, dois empates e duas derrotas ao serviço do Radomiak Radom. Isto, após uma breve aventura no Dunkerque sem jogos oficiais disputados.