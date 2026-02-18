Polónia: Gonçalo Feio suspenso por cinco jogos e multado
Treinador português sancionado por acusar árbitros de corrupção
Treinador português sancionado por acusar árbitros de corrupção
Gonçalo Feio, treinador português do Radomiak Radom, foi suspenso por cinco jogos na Liga polaca e multado em 4,745 euros por acusar árbitros de corrupção. Acabou por ver o cartão vermelho.
Os incidentes aconteceram na sequência do duelo da 21.ª jornada da Liga, entre Radomiak Radom e Korona Kielce. Duelo esse que foi ganho pelo Korona por 2-0. Adeptos e elementos do staff do Radomiak agrediram adversários, resultando em castigos severos da Ekstraklasa (Liga nacional).
O clube foi multado em 47,500 euros devido aos incidentes. Os adeptos do Radomiak ficam impedidos de visitar o estádio do Korona nos próximos quatro jogos. Para além das referidas sanções ao treinador Gonçalo Feio.
Desde que ingressou no clube, Gonçalo Feio soma três vitórias, dois empates e duas derrotas ao serviço do Radomiak Radom. Isto, após uma breve aventura no Dunkerque sem jogos oficiais disputados.