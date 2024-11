Mais uma noite de desilusão em Wolverhampton, Inglaterra. A principal equipa da cidade teve nas mãos a primeira vitória na Premier League esta temporada, no Molineux, diante do Crystal Palace, mas acabou a empatar (2-2).

Trevor Chalobah abriu o marcador já na segunda parte, na sequência de uma bola parada. Após alguma confusão na área, e com José Sá a não ficar bem na fotografia, o defesa encostou para golo.

Sete minutos depois, chegou a reação do Wolves. Hwang Hee Chan marcou na sequência de uma transição rápida. Aos 72m, o recém-entrado Gonçalo Guedes (ex-Benfica) assistiu João Gomes num golo falado em português.

Porém, quando os Wolves já ambicionavam os primeiros três pontos, chegou novo golo do Crystal Palace, de novo em bola parada. O internacional inglês Guehi assinou o tento do 2-2. O Wolves ainda teve um grande susto nos descontos, com um golo anulado a Mateta, do Palace.

Além de Guedes e José Sá, Nélson Semedo e Toti Gomes alinharam pelo Wolves. Forbs e Rodrigo Gomes ficaram no banco. Em dez jornadas, o Wolverhampton é, a par do Southampton, uma das duas equipas que ainda não venceram na Premier League. Ficam em último, enquanto o Palace figura no 17.º posto.