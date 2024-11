O futebol tem destas coisas. O líder da Premier League esteve a perder com o último classificado da tabela, na tarde deste domingo, em jogo da 12.ª jornada do campeonato inglês.

O Liverpool deslocou-se ao reduto do Southampton, no sul de Inglaterra, e levou os três pontos a custo. Venceu por 3-2, sendo que um dos golos dos saints foi marcado pelo português Mateus Fernandes.

Foram os reds que se adiantaram no marcador, com um tento oportuno de Dominik Szoboszlai, a aproveitar um erro na primeira fase de construção do Southampton, perto da meia-hora de jogo. Mateus Fernandes não ficou bem na fotografia.

Ainda antes do final da primeira metade, o Liverpool deioxu-se igualar de grande penalidade. Ou melhor, na recarga do penálti, por intermédio de Armstrong. Dá a sensação que a falta começa antes da grande área.

🔎 Tu és o VAR: Livre ou Penálti?

▫️ Decisão em campo penálti.#DAZNPremier pic.twitter.com/yiAGsbcAEo — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 24, 2024

Na segunda parte, aos 56 minutos, Mateus Fernandes estreou-se a marcar na Premier League. Boa chegada e bom remate de pé esquerdo, de primeira.

Só que o melhor do Liverpool ficou guardado para o fim. Mohamed Salah, que tantas alegrias já deu aos adeptos, bisou e virou o resultado. Marcou aos 65m e 82m, o segundo de grande penalidade.

Desta forma, o Liverpool defronta o Manchester City na próxima jornada com mais oito pontos que os rivais, reforçando a sua liderança. O Southampton continua 'atascado' no último lugar.