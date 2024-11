Num duelo entre equipas do sul de Inglaterra (a hora e meia de distância, de carro) o Southampton deslocou-se a casa do Brighton para travar a equipa que tem estado em evidência esta temporada.

Os saints até começaram a sofrer primeiro, com um golo de Mitoma de cabeça, após passe de Tariq Lemptey, aos 29 minutos.

Porém, na segunda parte, a equipa de Mateus Fernandes (titular pelo Southampton) empatou por intermédio de Downes. Dez minutos depois, o colega Archer teve um golo anulado que seria 'ouro sobre azul' para os visitantes.

Com apenas cinco pontos somados, o Southampton continua a sua luta pela permanência na Premier League, em último lugar. Já o Brighton 'agiganta-se' no topo da tabela, em segundo lugar, em igualdade pontual com o Manchester City e mais um ponto do que Arsenal e Chelsea.