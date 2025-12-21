Mais uma tarde complicada para Ruben Amorim. O Manchester United perdeu em casa do Aston Villa por 2-1 em jogo da jornada 17 do campeonato inglês, neste domingo.

A equipa de Amorim, Bruno e Dalot não reagiu da melhor forma ao empate contra o Bournemouth e voltou a perder cinco jogos depois. Já o Aston Villa vence há dez jogos consecutivos em todas as competições. Não o fazia há 111 anos.

Além do resultado, Ruben Amorim teve outra má notícia - Bruno Fernandes foi titular mas acabou por sair ao intervalo com queixas físicas. Foi Lisandro Martínez que entrou para o seu lugar, no meio-campo.

O jogo começou com oportunidades para ambos os lados, mas maior ascendente dos 'red devils'. Porém, os 'villains' partiram para a frente do marcador em cima dos 45 minutos, com um remate espetacular de Morgan Rogers. O inglês conduziu a bola da esquerda para o meio e rematou para o lado contrário.

Mas o United não baixou logo os braços. Marcou nos descontos da primeira parte, por intermédio de Matheus Cunha. Cash perdeu a bola junto à área, Dorgu recupera e Matheus Cunha atirou para o lado mais distante.

Na segunda parte, já sem Bruno, o United teve muita dificuldade em impor-se na partida. Bombeava muitas bolas para dentro da área, mas a defesa do Aston Villa limpava o perigo sem grande dificuldade.

Morgan Rogers bisou aos 57 minutos. O médio inglês rematou de novo em jeito ao poste mais distante e a defesa do United não fica bem na fotografia, pela passividade de Diogo Dalot ou Leny Yoro.

O Aston Villa fica a um ponto do Manchester City, com 36 somados, numa campanha impressionante na Premier League. O United é sétimo, com 26 pontos, a três de Chelsea e Liverpool.