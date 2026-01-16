Rafa Silva a sair, Nuno Tavares a entrar. Estas são duas possibilidades do mercado de transferências do Besiktas, nesta janela de mercado, segundo o presidente Serdar Adali.

O dirigente confirmou negociações com o Benfica sobre Rafa e uma proposta (do Sp. Braga) por Demir Tiknaz, mas não ficou por aí. Em conferência de imprensa, falou ainda sobre as conversações com a Lazio pelo internacional luso Nuno Tavares, antigo colega de Rafa no Benfica.

«Não há nenhum problema com o jogador, amigos. Estamos a negociar com o clube dele. Pode ser concluído hoje ou daqui a uma semana. Não parece que não vá acontecer, mas trata-se de uma negociação, pode não acontecer. As nossas alternativas também estão prontas», afirmou Serdar Adali.

Tavares, de 25 anos, soma nove jogos esta temporada no clube italiano após alguns problemas com lesões. Já o Besiktas quer reforçar uma posição fragilizada, em que tem apenas Ridvan Yilmaz (ex-Rangers).