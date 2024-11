Agora é oficial. Ruben Amorim será o novo treinador do Manchester United, a partir de dia 11 de novembro. Fará ainda três jogos pelo Sporting - Estrela da Amadora, Manchester City e uma deslocação a Braga -, mas depois inicia uma aventura inédita em Inglaterra.

O primeiro encontro de Amorim aos comandos dos red devils é diante dos recém-promovidos Ipswich Town. É uma das três equipas que ainda não venceu esta temporada na Premier League, além de Wolverhampton e Southampton.

Numa antevisão ao próximo encontro do Ipswich, realizada nesta sexta-feira, o treinador da equipa inglesa foi questionado sobre a vinda de Ruben Amorim para a Premier League.

«Desejo-lhe tudo do melhor. É um clube pelo qual tenho grande afinidade e quero sempre que as coisas lhes corram bem, esperemos que não no jogo que vão disputar contra nós. Tirando isso, desejo-lhe tudo de bom e tenho a certeza que será uma boa adição à Liga», disse Kieran McKenna.

O escocês tem 38 anos e passou pelo Manchester United entre 2016 e 2022, trabalhando na formação e como adjunto da equipa principal dos red devils. Tem estado sob pressão face aos resultados negativos do Ipswich Town.