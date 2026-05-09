É quase um regresso ao passado. A camisola do Paris Saint-Germain para 2026/27 apresenta um look retro, a fazer lembrar equipamentos do início do século (não será acaso se este novo equipamento o recordar de Pauleta).

É mesmo isso que o vídeo promocional da camisola evoca - decorre em reverso, com adeptos e jogadores do clube pelo meio. Nuno Mendes aparece no vídeo, ao passo que João Neves surge numa das fotografias principais da campanha.

«Este novo equipamento é uma verdadeira homenagem aos adeptos do clube, tanto do passado como do presente. Fiel à sua tradição, mas com o olhar firmemente voltado para o futuro, celebra o ADN do clube, retomando os seus códigos de design mais emblemáticos. A camisola traz de volta ao centro das atenções uma estética icónica, profundamente enraizada na cultura do clube e muito apreciada pelos seus adeptos», explica o clube no seu sítio oficial.

A camisola já está à venda nas plataformas online do clube. O PSG está ainda na corrida ao título francês e pela revalidação da Liga dos Campeões.