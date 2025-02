Christian Pulisic negou qualquer discussão com Sérgio Conceição, após o jornal italiano La Repubblica ter avançado uma «rutura definitiva» entre jogador e treinador no Milan.

Através da conta oficial do clube italiano, em declarações publicadas nas plataformas oficiais do clube, Pulisic desmente essa notícia.

«Nunca discuti com o treinador e nunca pedi para sair. Estou muito feliz no Milan e quero continuar a vestir esta camisola. Ler estas mentiras é inaceitável, mas vamos todos continuar unidos e lutar juntos em campo, pelo clube e pelos nossos adeptos», disse o norte-americano.

O já experiente futebolista conta com 33 partidas nesta temporada, contribuindo com 12 golos e sete assistências em todas as competições.