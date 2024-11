O Beijing Guoan, treinado pelo português Ricardo Soares, garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões da Ásia 2, segunda competição mais importante a nível continental.

Este apuramento surge após a vitória do Shanghai Port na final da Taça da China (1-3 frente ao Shandong Taishan), que abriu outra vaga para as competições internacionais asiáticas, destinada ao quarto classificado do campeonato chinês.

Para além da melhor classificação dos últimos anos, o Beijing Guoan regressa às competições internacionais após vários anos de ausência, numa época em que foram batidos vários recordes de sempre como mais golos marcados numa época (65), ou melhor média de golos por jogo (2,21), a maior goleada de sempre do clube (8-1).