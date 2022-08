Rodrigo, antigo jogador do Benfica e do Valencia, a cumprir a terceira temporada no Leeds, destaca a diferença entre o poder financeiro dos clubes da Premier League em comparação com as restantes ligas, incluindo a espanhola, e avança com o exemplo de Gonçalo Guedes, seu antigo companheiro no Valencia, contratado neste defeso pelo Wolverhampton de Bruno Lage.

«A Premier League, desde que houve o covid, está a marcar uma diferença importante em relação a todas as ligas, em particular com a espanhola. Estamos a ver que as grandes contratações foram outra vez todas em Inglaterra, como o Haaland ou o Darwin, e são muitos os jogadores da liga espanhola a vir para aqui», começa por dizer o avançado em declarações ao jornal As.

O avançado reforça a sua opinião, dizendo que não são apenas os grandes clubes que estão a investir. «Não é apenas o United, o City ou o Liverpool. O Aston Villa tem o Coutinho e o Diego Carlos, o Tottenham está a fazer uma boa equipa e mesmo o Leeds já gastou mais de 100 milhões desde que subiu há dois anos. O Nottingham também acaba de contratar o Lingard… É por isso que a Premier League é atrativa», acrescentou.

Entre tantos exemplos, Rodrigo também mencionou a saída do antigo companheiro Gonçalo Guedes do Valencia para o Wolverhampton. «Espero que lhe corra tudo bem. O Wolves é outra das equipas que está a fazer tudo bem. Não deixa de ser mais uma equipa da Premier League que investiu 30 milhões de euros para contratar um dos melhores jogadores de um clube de Espanha como é o Valencia. Assim vê-se bem a diferença entre uma liga e a outra», destacou ainda.

Em sentido contrário, o Leeds vendeu Raphinha ao Barcelona. «É uma grande contratação da parte do Barcelona. É um jogador com as características do Barça: um extremo agressivo, rápido, com uma capacidade física muito elevada. Acho que vai encaixar bem. Fico feliz por ele», comentou ainda o internacional espanhol.