Ronaldo Luís Nazário de Lima manifestou-se «impressionado» com o fenómeno que tem vindo a marcar a trajetória ascendente do Paris Saint-Germain: Vítor Machado Ferreira, mais conhecido, no mundo do futebol, por Vitinha.

«Fiquei muito impressionado com o Vitinha, o rapaz português. Vi-o agora em direto contra o Real Madrid e já outras vezes nos jogos da Liga dos Campeões. Fiquei muito impressionado com a sua qualidade, mas também com a dos outros jogadores», destacou o antigo internacional português que marcou o futebol mundial na década de noventa do século passado em declarações à DAZN.

Com o internacional português em campo, a equipa do Parque dos Príncipes conquistou a Liga dos Campeões e, agora, está a um curto passo de também vencer o Mundial de Clubes, na final frente ao Chelsea que está marcada para o próximo domingo.

«Acho que o PSG é o favorito para a final, mas é só um jogo e nunca se sabe, vai ser lindo», destacou ainda o Fenómeno.

