Rúben Neves desperdiçou um penálti no empate (2-2) do Al Hilal, de Jorge Jesus, na casa do Damac, orientado pelo português Nuno Almeida. O resultado impede o campeão saudita de manter contacto com a liderança na Liga, que o Al Ittihad ocupa, agora, de forma isolada.

O jogo até começou bem para o Al Hilal e para Ruben Neves, que assistiu Marcos Leonardo para o 0-1. O brasileiro, que iniciou a temporada no Benfica, marca há sete jornadas consecutivas para o campeonato.

Só que um erro de Koulibaly permitiu a Habib Diallo isolar-se e bater Bono para o 1-1. Logo depois, surge um penálti favorável ao Al Hilal, que Ruben Neves desperdiçou, e na resposta Diallo bisou, operando a reviravolta no marcador.

O 2-2 final surgiu ao minuto 77, apontado por Milinkovic-Savic, que já tinha visto um golo ser-lhe anulado, na primeira parte. À semelhança de Rúben Neves, João Cancelo foi totalista no Al Hilal.

RECORDE O FILME DO JOGO

O empate deixa o Al Hilal na segunda posição da Liga saudita, com 47 pontos, menos dois do que o comandante Al Ittihad, onde atua o internacional português Danilo Pereira.

Ainda neste sábado, o Al Ettifaq, com o português João Costa a titular, derrotou o Al Okhdood (0-2) e o Al Kholood deu a volta ao Al Riyadh, que teve o médio Tozé a tempo inteiro, para vencer por 3-2.