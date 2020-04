Rúben Semedo deu-se aos sentimentos e falou do período em que esteve na prisão, em Espanha, acusado de vários crimes. O central revelou que chorou enquanto esteve detido, contou como foi quando soube que ia ficar em liberdade e não escondeu que o pior era quando as visitas se iam embora, incluindo a filha.

«A minha filha veio visitar-me. Acho que ela percebia, mas de uma forma a proteger-se não me dava a entender», disse Rúben Semedo, em entrevista ao Canal 11.

«Ela estava habituada a que o pai fosse de estágio, fosse viajar para jogar. Era o que lhe dizia, que o pai tinha saído para jogar, mas que já ia voltar», continuou.

Rúben Semedo admitiu sem rodeios: «Foi o pior que posso dizer que já vivi até hoje. É uma relação fria, através de um vidro, não podes tocar, não podes ter essa sensação. Cada vez que uma pessoa que tu gostas, ainda para mais sendo a minha filha, ia-se embora, era o pior.»

O defesa, hoje no Olympiakos da Grécia, jogava no Villarreal na altura dos acontecimentos. Quando saiu, foi emprestado ao Huesca e mais tarde mudou-se para o Rio Ave, antes da transferência para o clube grego. Quase dois anos depois de ter deixado a prisão, Semedo confessa que «houve muitas lágrimas» enquanto esteve detido, mas que foi «muito persistente» pois a «carreira esteve à beira de acabar».

O central português contou ainda quando soube que ia sair em liberdade: «Estava a jogar damas, chamaram-me para falar com o meu advogado e ele disse-me ‘Semedo, entre hoje e amanhã vais sair’. Nesses dois dias acho que não dormi nem uma hora. Dormia 10 ou 20 minutos e acordava. A sensação de ver a tua família outra vez, os teus filhos, as pessoas que tu queres. A sensação de abraçar a minha mãe meses depois foi inexplicável. Foi ‘Semedo, acorda que tens mais uma oportunidade’. Carregar no botão de reset e começar tudo de novo.»