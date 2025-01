Na segunda jornada do Campeonato Paulista, o Santos, orientado pelo treinador português Pedro Caixinha, empatou a um golo frente ao Ponte Preta.

Depois de uma vitória na jornada inaugural, a equipa santista não conseguiu repetir o triunfo e acabou por dividir pontos com o adversário. O Ponte Preta abriu o marcador aos 43 minutos, por intermédio de Jean Dias, que marcou de cabeça na área. No regresso do intervalo, o Santos reagiu e alcançou o empate aos 54 minutos, graças a um golo de Guilherme, que aproveitou uma boa jogada para restabelecer a igualdade.

Com este resultado, ambas as equipas somam agora quatro pontos. O Santos partilha a liderança do grupo B com o Guarani, embora esteja em desvantagem devido ao critério de golos marcados. Por outro lado, o Ponte Preta ocupa o terceiro lugar no grupo D, atrás de São Bernardo e Palmeiras, que também contabilizam quatro pontos, mas apresentam uma vantagem no saldo de golos.

O Santos vai agora defrontar o Palmeiras, de Abel Ferreira, na próxima ronda da prova.