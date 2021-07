De regresso aos bancos, agora para orientar a Lazio, Maurizio Sarri deu uma entrevista na qual recordou a passagem pela Juventus, em 2019/20, época na qual trabalhou com Cristiano Ronaldo.

«É uma gestão que não é simples. Ronaldo é uma multinacional: tem interesses pessoais que devem ser conciliados com os interesses da equipa. É uma situação difícil de gerir. Eu sou melhor treinador do que gestor. Divirto-me muito mais no campo. Mas claro que também há muitos aspetos positivos, como os números que Ronaldo apresenta ao final da época. Quando um rapaz atinge este nível fica claro que representa algo que pode ir além do clube e da equipa», respondeu o técnico italiano ao canal Sportitalia.

Ainda a propósito dessa temporada na "vecchia signora", Sarri entende que a conquista do título era «dada como adquirida, tanto externa como internamente». «Não festejámos. Cada foi para jantar para o seu lado. Se calhar devia ter estado na Juventus na época passada, tendo em conta como festejaram o quarto lugar», referiu.

Relativamente aos dérbis que vai protagonizar com José Mourinho, Maurizio Sarri diz que essa perspetiva é meramente jornalística: «No final é Roma contra Lazio. Eu não posso marcar e Mourinho não pode evitar golos», afirmou.