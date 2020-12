Christian Gross é o novo treinador do Schalke, com contrato válido até final da época.

O técnico suíço é anunciado nove dias depois da demissão de Manuel Baum, que foi substituído interinamente pelo experiente Huub Stevens, membro da direção do emblema alemão.

Gross, de 66 anos, regressa à Alemanha dez anos depois de ter treinado o Estugarda. A carreira, que começou no Wil, conta também com passagens por Grasshopper, Tottenham, Basileia, Young Boys, Al Ahli e Zamalek.

O plantel do Schalke conta com o português Gonçalo Paciência, emprestado pelo Eintracht Frankfurt, que no entanto está a recuperar de uma cirurgia ao joelho.