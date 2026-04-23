Éli Junior Kroupi é um nome cada vez mais badalado da Premier League inglesa. O avançado da equipa sensação da Premier League, o Bournemouth de Andoni Iraola, já leva 11 golos em 29 jogos na competição. Só nos últimos cinco jogos tem três golos.

É internacional jovem por França, mas conta com outras duas nacionalidades: costamarfinense (do lado do pai) e portuguesa (do lado da mãe). A progenitora, Sandrine, é filha de emigrantes portugueses que se estabeleceram em Lorient, cidade da Bretanha, norte de França.

Foi por lá onde conheceu o pai de Junior, ex-futebolista. Éli Kroupi, de 46 anos, nasceu na Costa do Marfim e foi internacional A pelo país africano. Fez carreira em França e entre 1999 e 2003 jogou (adivinhou) no Lorient.

Junior viria a nascer em 2006 e a crescer naquela região de França. A avó materna, a portuguesa Irilda, teve um papel importante no crescimento do jovem. Uma avó bem-disposta e apaixonada por futebol.

Irilda é uma sensação das bancadas do Lorient, clube onde Junior iniciou a formação e que disputa a Ligue 1 francesa. De cabeleira laranja, bigoudène [chapéu utilizado tradicionalmente na Bretanha] e vestida a rigor, Irilda orgulha-se de ter bilhete de época desde 1998 e de ver os jogos sempre de pé.

O jornal Ouest-France, especializado naquela região, já fez diversos trabalhos com a avó de Junior Kroupi. Antes da estreia a marcar (precoce) do neto ao serviço do Lorient, confessou: «Espero que o 'Juju' [alcunha de Junior] não tenha vergonha de mim quando me vir na bancada com a minha bigoudène [chapéu utilizado tradicionalmente na Bretanha]. Vou chorar quando ele marcar», disse.

Entretanto, Kroupi já rendeu 13 milhões de euros ao clube de formação e tem mostrado todo o seu potencial 'ali ao lado', na Grã-Bretanha. A lusa emigrou com o marido há mais de 50 anos. Agora com 84 primaveras, a 'avó merlus', como é conhecida em Lorient, estará certamente orgulhosa deste neto que, quem sabe, ainda poderá jogar de quinas ao peito.