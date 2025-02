Após mais uma derrota ao leme do Milan, Sérgio Conceição foi corrosivo em declarações à DAZN na reação ao Bolonha-Milan (2-1). Primeiro, o técnico português começou por apontar erros de arbitragem.

«Acho que foi uma partida muito competitiva contra o Bolonha, uma equipa de Liga dos Campeões. Fizemos um bom primeiro tempo e chegamos ao golo. Depois, há os incidentes, às vezes culpa nossa, outras vezes devido a um erro que, se o árbitro não vê, o VAR deveria ver. Estou a referir-me à bola que saiu na linha lateral, eu vi. Mas não quero reclamar», começou por dizer.

«Em alguns casos, até mesmo faltas inexistentes são marcadas com muita frequência. Noutros casos, situações em que realmente há falta não são marcadas. Árbitros, assim como treinadores, podem cometer erros. Esses episódios são sempre difíceis para nós», admitindo que sai deste jogo «muito frustrado» pela falta de resultados.

«A minha situação é simples: a minha carreira no FC Porto fala por si. Em cinco anos, eliminei sempre equipas italianas na Europa mais fortes. Estou muito tranquilo com o que faço, sei o que faço e que não vim do nada. Por isso, minha equipa técnica e eu precisamos de um pouco de respeito. Estou a referir-me a críticas que vão além do campo, e eu não gosto disso. Se eu for um problema, posso fazer as malas e ir embora sem pedir dinheiro um euro», atirou o técnico português.

As palavras fortes de Sérgio Conceição surgem após duas derrotas consecutivas no campeonato e uma eliminação da Liga dos Campeões. Conceição substituiu Paulo Fonseca no comando técnico da equipa.