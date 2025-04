Sérgio Conceição fez a antevisão ao Milan-Inter de Milão da segunda mão da meia-final da Taça de Itália, na tarde desta terça-feira, na véspera do jogo. A conferência de imprensa teve, naturalmente, uma questão relacionada com a morte do Papa Francisco, que tem abalado um país profundamente católico.

Sendo também Conceição um conhecido praticante dessa fé, foi questionado sobre o falecimento do líder da Igreja.

«O Papa é a melhor pessoa da Igreja. Eu sou um praticante, vou à missa todos os dias, fi-lo durante toda a minha vida. Era um homem extraordinário, uma pessoa de quem sentiremos falta com o seu olhar», afirmou o português.

Além disso, Conceição confirmou o regresso às opções de Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek. A dupla de jogadores ingleses estava lesionada e já treinaram.

Na primeira mão, as equipas empataram a uma bola. Agora, no Giuseppe Meazza, é o Inter de Milão que joga em casa e tenta bater a equipa de Sérgio Conceição, pelas 20 horas de quarta-feira.