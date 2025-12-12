A dupla portuguesa do Lecce teve uma noite para recordar. O clube do sul de Itália venceu em casa o Pisa, em jogo da jornada 15 do campeonato italiano, por 1-0.

Tiago Gabriel, defesa-central bastante apreciado em Itália, e o lateral-direito Danilo Veiga, internacional sub-21 português, jogaram de início ao lado de Kialonda Gaspar, defesa angolano. Os três têm passado no Estrela da Amadora.

O único golo da partida foi marcado por Nikola Stulic, suplente utilizado do Lecce, aos 72 minutos. Do lado do Pisa, o português Tomás Esteves não saiu do banco.

O Lecce sobe a 13.º classificado com 16 pontos somados. Já os visitantes mantêm os mesmos dez e estão em 18.º, antepenúltimo lugar.