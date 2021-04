João Félix voltou a jogar com a camisola do Atlético Madrid este domingo, depois de um mês sem o fazer, embora pelo meio tenha representado a Seleção Nacional, mas o regresso não foi feliz: o avançado voltou a ter de sair de campo prematuramente, com uma nova lesão. Desta vez, João Félix contraiu uma traumatismo no tornozelo.

No fim do jogo, Diego Simeone revelou que os problemas físico do português se arrastam há muito tempo, devido a uma dor que teima em não o abandonar e lhe condicionam a liberdade para jogar futebol ao seu melhor nível.

«Ele arrasta uma dor que não o deixa jogar como gostaria, espero que faça um esforço para nos ajudar na próxima semana. Ele veio de não jogar contra o Sevilla devido a essa lesão, esta semana treinou na quarta-feira, foi do menos para o mais, mas hoje teve que ser substituído de novo», referiu o treinador no final da partida.