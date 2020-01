Chegar, treinar e... jogar. O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, conta com Bruno Fernandes já para o jogo deste sábado com o Wolverhampton.

«Está em condições físicas de jogar, e certamente estará connosco. Teve dias agitados, é claro, e ontem [quinta-feira] até teve o terceiro aniversário da filha, por isso não sei ainda até que ponto vai estar envolvido no jogo. Mas estará com a equipa», garantiu o técnico em conferência de imprensa, na qual deixou rasgados elogios ao reforço.

«É um vencedor. Foi um fantástico capitão no Sporting, e e vai chegar cá e ser um líder também», acrescentou Solskjaer.