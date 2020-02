O Olympiakos comandado por Pedro Martins não foi além de um empate sem golos na visita ao terreno do Lâmia, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça da Grécia.

Com o médio português Cafú entre os titulares e em estreia absoluta pelo emblema do Pireu, depois de ter sido contratado no mercado de inverno, a formação da capital saiu de Lâmia com um nulo, deixando em aberto a qualificação para as meias-finais.

Na temporada passada, as duas formações também defrontaram-se nesta fase da competição, sendo que Lâmia acabou por seguir em frente, ao empatar 3-3 em casa antes de vencer por 1-0 no reduto dos atenienses.

A segunda mão dos quartos de final está marcada para 10 de fevereiro, em Atenas.

O central português Rúben Semedo, habitual titular no Olympiakos, foi poupado por Pedro Martins e não saiu do banco de suplentes, enquanto o guarda-redes José Sá nem sequer foi convocado.