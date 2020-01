O Marselha de André Villas-Boas foi a Granville bater a modesta equipa do IV escalão do futebol francês por 3-0, em jogo dos 16 avos de final da Taça. A equipa da casa segurou o nulo até quinze minutos do final, mas depois deitou tudo a perder quando ficou reduzida a dez.

Estava a ser um jogo de heróis para o modesto Granvillaise, mas tudo se complicou quando Wlliam Sea Nessemon viu um segundo cartão amarelo a quinze minutos do final. Dois minutos depois, Alvaro Gozalez abriu o marcador (77m), enquanto Nemanja Radonjic (83m) e Dimitri Payet (90m) confirmaram o triunfo da equipa do Vélodrome.

A Taça de França prossegue este sábado, com mais oito jogos, e no domingo, com mais cinco.