O campeão Lille apurou-se este sábado para os 16 avos de final da Taça de França, com um triunfo em casa por 3-1 na receção ao Auxerre, da II Liga.

Com os portugueses Tiago Djaló e Rui Fonte a titulares e Renato Sanches chamado a jogo aos 66 minutos, o Lille, resolveu cedo a questão com golos de Adilson Gomes (23m), Jonathan David (33m) e Zeki Çelik (39m). Rémy Dugimonte reduziu a diferença para o Auxrre aos 48 minutos.

Nos jogos deste sábado, destaque também para o Nancy, lanterna-vermelha da II Liga que terminou o jogo com oito jogadores, mas venceu em casa do Troyes, no desempate por grandes penalidades (4-2), após igualdade a 1-1.

Todos os resultados deste sábado:

Rennes-Lorient, 1-0

Cannes-Dijon, 1-1 (3-2, gp)

Lille-Auxerre, 3-1

Quevilly-Laval, 1-1 (4-2, gp)

Thaon-Beavais, 3-3 (4-2, gp)

Creteil-Venissieux, 3-0

Guingamp-Amiens, 2-3

JS Chemin Bas d’Avignon-Clermont Foot, 0-4

Jura Sud-Saint-Denis, 5-2

Sochaux-Nantes, 0-0 (4-5, gp)

AS Panazol-Vitre, 1-1 (3-4, gp)

Haut Lyonnais-Bastia, 1-3

Sarre Union-Versailles, 0-1

Toulouse-Nimes, 4-1

Troyes-Nancy, 1-1 (2-4, gp)