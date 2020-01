Este sábado disputa-se a terceira eliminatória da Taça de Inglaterra e já houve vários portugueses em campo.

O Southampton de Cédric apurou-se para a próxima ronda com a vitória por 2-0 sobre o Huddersfield Town. William Smallbone, aos 47, e Jake Vokins, aos 87, marcaram os golos do encontro.

Cédric entrou aos 75 minutos.

Uma das surpresas da tarde é o apuramento do Fulham, do Championship, segundo escalão inglês, que eliminou o Aston Villa, da Premier League, com uma vitória por 2-1. Ivan Cavaleiro foi titular no Fulham.

Outra surpresa foi o Sheffield Wednesday, do Championship, que eliminou o Brighton, da Premier League, ao vencer por 1-0.

Apurado está também o Hull City de Leonardo Lopes. A formação do Championship venceu por 3-2 em casa do Rotherham United, da League One, do terceiro escalão com o português no onze titular.

Além dos jogos que estão a decorrer, há ainda dois portugueses com o futuro em aberto na competição, já que, em situação de empate, se realiza novo jogo. É o caso de Domingos Quina, que foi titular no empate (3-3) do Watford, da Premier League, com o Tranmere Rovers, da League One. E também Pedro Pereira, que jogou no empate (1-1) do Bristol, do Championship, com o Shrewsbury Town, da League One.