O Bolonha, atual detentor da Taça de Itália, e a Lazio marcaram encontro nos quartos de final da Taça de Itália nesta quinta-feira. Afastaram os rivais Parma e Milan durante a tarde.

No dérbi da região de Emília-Romanha, os bolonheses impuseram-se na receção aos parmesãos (2-1), invertendo o golo inicial do polaco Adrian Benedyczak (minuto 13m) com finalizações do inglês Jonathan Rowe (38m) e do suplente argentino Santiago Castro (89m).

O Bolonha começou com um triunfo a defesa do troféu e qualificou-se para a ronda seguinte, na qual receberá a Lazio, com sete troféus e vitoriosa frente ao Milan (1-0). De regresso a Roma, onde tinham falhado a conquista da competição pela sexta vez em 2024/25, os milaneses perderam com um tento do capitão Mattia Zaccagni (80 minutos), em resposta ao canto cobrado na direita pelo defesa esquerdo português Nuno Tavares.

Ao contrário do compatriota, lançado a partir do banco, o avançado Rafael Leão foi titular pelo Milan, que vinha precisamente de um êxito na receção à Lazio (1-0), no sábado, para a 13.ª ronda da Liga italiana, que os ‘rossoneri’ lideram, a par do campeão Nápoles.

Bolonha e Lazio juntaram-se a Nápoles, Inter Milão, Atalanta e Juventus, nos 'quartos' da 79.ª edição da Taça de Itália, que só tem equipas primodivisionárias em ação e definirá os dois últimos apurados para a fase seguinte em janeiro de 2026, quando a Roma receber o Torino, enquanto o Como visita a Fiorentina.