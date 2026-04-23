A Lazio, mesmo com uma grande penalidade falhada por Nuno Tavares, garantiu hoje a 11.ª final da Taça da Itália da sua história, após bater a Atalanta precisamente no desempate por penáltis (2-1), no embate da segunda mão.

Em Bérgamo, depois do 2-2 em Roma no primeiro duelo, a igualdade na eliminatória manteve-se durante o tempo regulamentar e prolongamento, com os penáltis a fazerem a Lazio sonhar com a sua oitava Taça de Itália, numa final agendada para 13 de maio, em Roma, frente ao Inter Milão, que na terça-feira afastou o Como.

O final do tempo regulamentar foi frenético, com Romagnoli a dar vantagem à Lazio, aos 84 minutos, no que parecia ser o passaporte para a final, mas o croata Pasalic, aos 86, refez a igualdade e levou a decisão para tempo extra.

Com tudo igual no prolongamento, a eliminatória precisou do desempate por grandes penalidades e a Lazio arrancou mal, com Nuno Tavares, internacional português, a falhar a primeira tentativa dos romanos.

Entrou depois em cena Edoardo Motta, guarda-redes de apenas 21 anos e habitual suplente da Lazio, que defendeu quatro remates seguidos da Atalanta, incluindo o do belga Charles De Ketelaere, que confirmou a final da equipa da capital italiana.