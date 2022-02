Diretor desportivo da Roma, Tiago Pinto analisou esta terça-feira o mercado de transferências do clube romano, em declarações aos jornalistas.

O antigo dirigente do Benfica mostrou-se satisfeito com o trabalho alcançado no último mês, que serviu para melhor a equipa à disposição do português José Mourinho.

«Trouxemos mais músicos para o maestro [José Mourinho], agora temos de melhorar os instrumentos para melhorar a sinfonia da Roma», começou por dizer, citado pela Gazzetta dello Sport.

«O nosso objetivo era ser prático: encontrar os projetos certos para quem jogou menos, contratar jogadores úteis para o treinador e equilibrar os custos. E conseguimos, os dois reforços [o portista Sérgio Oliveira e Maitland-Niles] tiveram um impacto imediato na equipa», acrescentou.

O médio português e Niles estão em Roma por empréstimo de FC Porto e Arsenal, respetivamente, e Tiago Pinto não revela se é para exercer a cláusula de opção de compra, ele que também não garante que Zaniolo ficará no clube na próxima temporada.

Por fim, Tiago Pinto foi questionado se é mais difícil trabalhar na Roma ou no Benfica. Respondeu assim: «É diferente.»