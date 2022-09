O Togo, seleção orientada pelo português Paulo Duarte, foi derrotado pela Costa do Marfim, em jogo particular disputado em Le Petit-Quevilly (França).

Fofana (60m) e Kessie (69m) fizeram os golos da Costa do Marfim, enquanto que Dermane reduziu a diferença ao minuto 85.

Kennedy Boateng, jogador do Santa Clara, foi titular na seleção do Togo, que teve ainda Hackman (Gil Vicente) em campo a partir do minuto 72.

Togo e Costa do Marfim falharam a qualificação para o Mundial 2022, a disputar no Qatar.