José Mourinho, treinador português do Tottenham, vai estar privado de Son Heung-min por algumas semanas, devido a lesão.

O internacional sul-coreano sofreu uma fratura no braço direito, no jogo de domingo com o Aston Villa.

Son bisou nesse jogo, e um dos golos foi apontado ao minuto 90+4, e garantiu o triunfo do Tottenham por 3-2.

O avançado vai ser operado esta semana, e só depois será apresentada uma estimativa mais concreta do tempo de paragem, mas o emblema inglês adianta já que a lesão implica uma paragem de algumas semanas.

De recordar que José Mourinho já estava privado também de Harry Kane, que só deve estar recuperado em abril.