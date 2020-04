Heung-Min Son, jogador do Tottenham, vai aproveitar a pausa forçada no futebol, motivada pela pandemia de covid-19, para cumprir serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

O Tottenham anunciou no domingo que o avançado tinha viajado para o país natal, mas justificou essa autorização apenas com «razões pessoais».

De acordo com a Yonhap, agência de notícias da Coreia do Sul, Son viajou na véspera, e iniciou um período de quarentena de quinze dias. O início do serviço militar está agendado para o dia 20 de abril, na base naval da ilha de Jeju, e terá a duração de três semanas.

Ainda de acordo com a mesma fonte, ficou em aberto um possível adiamento deste serviço militar, caso Son tenha de regressar à atividade profissional no Tottenham, onde é treinado pelo português José Mourinho.

De recordar que, na Coreia do Sul, os homens são obrigados a cumprir 21 meses de serviço militar obrigatório, até aos 28 anos de idade.

Son escapou a essa regra por ter ajudado a Coreia do Sul a vencer o torneio de futebol dos Jogos Asiáticos de 2018, mas ainda assim está obrigado a cumprir este serviço mais curto, de três semanas.