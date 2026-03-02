Pedro Neto tem sido uma das peças basilares do Chelsea, tal como o ex-Benfica Enzo Fernández, mas os cartões vermelhos vistos por estes jogadores levou o treinador da equipa a deixar um aviso ao plantel.

Em conferência de imprensa realizada nesta segunda-feira, em antevisão ao duelo com o Aston Villa, o técnico foi questionado sobre a expulsão de Pedro Neto diante do Arsenal.

«Se analisarmos as nossas estatísticas, quando temos 11 jogadores em campo, as nossas hipóteses de ganhar disparam. Isso deve ser motivo de motivação para nos mantermos disciplinados nos momentos decisivos», afirmou.

«Escolhemos jogadores que estão a mostrar essa melhoria. Não posso dar-me ao luxo de passar uma temporada a receber cartões vermelhos a cada dois ou três jogos. Simplesmente não é possível. Preciso de ver melhorias nesse aspeto. Preciso de ajustar a minha seleção de equipa com base naqueles que estão a mostrar essas capacidades», insistiu Rosenior.

O técnico revelou que Neto, que recebeu dois cartões amarelos em três minutos, pediu desculpas aos seus companheiros após a derrota para o Arsenal.

O Chelsea caiu para a sexta posição e está seis pontos atrás do Aston Villa antes de visitar a equipa de Unai Emery na quarta-feira.