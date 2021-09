O Fenerbahçe desperdiçou a oportunidade de ser líder isolado na Turquia, ao empatar em casa com o Sivasspor.

A equipa do técnico português Vítor Pereira esteve a vencer por 1-0 com um golo de Bright Osayi-Samuel, mas permitiu o empate aos 45 minutos, numa grande penalidade apontada por Pedro Henrique.

O empate deixa o Fenerbahçe com os mesmos 10 pontos do rival Besiktas e do Konyaspor. Com o empate do Fenerbahçe, o Trabzonspor pode agora isolar-se na liderança, se vencer o Galatasaray.