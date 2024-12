José Mourinho esteve a escassos minutos de encurtar a distância para o líder Galatasaray. Porém, o grande rival do Fenerbahçe venceu o Trabzonspor aos 90+8m, num jogo frenético, nesta segunda-feira (4-3).

Frente a uma equipa que se encontrava em dificuldades, pouco acima da 'linha de água', o Galatasaray até começou por marcar primeiro por intermédio do experiente Dries Mertens. No entanto, os de Trebizonda empataram pouco depois com assinatura de Ozan Tufan.

À meia-hora, Dries Mertens assistiu Akgun para o golo e assim ficou o resultado ao intervalo. A reação fez-se com influência portuguesa.

Simon Banza, ex-jogador do Sp. Braga, marcou o golo do empate aos 51 minutos com assistência do luso Pedro Malheiro. O mesmo Banza assistiu Tufan para o bis, quatro minutos depois.

O empate foi conseguido de grande penalidade, por Michy Batshuayi. O mesmo avançado vestiu a capa de herói aos 90+8m, com um cabeceamento na sequência de um livre indireto.

Desta forma, a equipa de Istambul soma 41 pontos, mais seis do que o Fenerbahçe com os mesmos 15 pontos. O Trabzonspor fica em 15.º, com 16 pontos.