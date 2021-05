Ricardo Sá Pinto anunciou esta quarta-feira que vai deixar o Gaziantep no final da época.

Em declarações enviadas pela assessoria de imprensa, o técnico português justifica a decisão com o facto de atual presidente do Gaziantep também ter decidido abandonar o clube.

«Após o anúncio do nosso presidente de que vai deixar o Gaziantep, decidi também deixar o clube. Tínhamos um projeto desportivo em comum», começou por argumentar Sá Ponto.

«Porém, vou liderar a equipa e os meus jogadores nos últimos três jogos. Fizemos uma boa temporada, com oito pontos a mais do que no ano passado, e muitas vitórias importantes. Vamos continuar a trabalhar duro para os jogos que faltam, como sempre», acrescentou.

Nesta altura, o Gaziantep, que também conta no plantel com Roderick Miranda e André Sousa, está no oitavo lugar do campeonato turco, com 54 pontos.