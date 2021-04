Após três derrotas seguidas entre campeonato ucraniano e Liga Europa, o Shakhtar Donestsk voltou aos triunfos em casa do Vorskla Poltava por 2-0, num encontro referente à 20.ª jornada.



Os golos da formação orientada pelo português Luís Castro foram ambos anotados por Júnior Moraes na sequência de duas assistências de Alan Patrick.



Com esta vitória, o campeão da Ucrânia encurtou para quatro a distância para o líder Dínamo de Kiev, que ainda não jogou nesta ronda. Por sua vez, o conjunto de Poltava é quinto classificado com 31 pontos.