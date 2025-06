A noite foi de nervos para Abel Ferreira. O Palmeiras perdeu com o Cruzeiro de Leonardo Jardim por 2-1 e deixou de estar em primeiro lugar no Brasileirão. Além disso, foi importunado por um... operador de câmara.

No final do encontro, já visivelmente irritado, Abel Ferreira empurrou o operador de câmara no regresso aos balneários. No final do jogo, em conferência de imprensa, o português explicou o que o irritou.

«Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que aparecem câmaras à minha frente. Aconteceu no jogo contra o São Paulo e hoje foi a mesma coisa. Vou a passar e tenho uma câmara à frente. Parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco», começou por dizer.

«E hoje quando vou a sair, se me dão licença e sabem que eu vou para o meu balneário, saiam do meu caminho que não tenho que me desviar. Quem tem que se desviar é o 'cameraman'», atirou Abel Ferreira.