O momento do Al Ittihad não é o melhor - sexto lugar do campeonato saudita, sendo que há duas épocas foram campeões. A equipa orientada por Sérgio Conceição reagiu a três derrotas consecutivas com um triunfo suado sobre o Al Hazem, nesta sexta-feira.

Porém, ao intervalo, as coisas não pareciam favoráveis para Conceição e companhia. O Al Ittihad estava reduzido a dez elementos por expulsão de Moussa Diaby, aos 34 minutos.

Durante o momento de recolher aos balneários, o treinador português foi interpelado por um adepto que exigiu melhorias nos resultados da equipa. «O nível da equipa não é bom o suficiente», apontou.

Conceição ouviu o adepto e retorquiu: «Vamos melhorar. Tenho família, levo isto a sério», garantiu o ex-FC Porto. No final, após a vitória por 1-0 com golo de Al-Aboud, Conceição e o adepto referido abraçaram-se.

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