Foi uma estreia em grande para Nuno Espírito Santo no banco do Tottenham na Liga Inglesa: o treinador português venceu o campeão Manchester City, de Pep Guardiola, por 1-0, naquela que foi a primeira vez em mais de dez anos que o City saiu derrotado da jornada inaugural da Liga Inglesa.

No fim do jogo, Nuno Espírito Santo despediu-se dos adeptos visivelmente satisfeito e deixou as bancadas em delírio. Os apoiantes do Tottenham, em claro êxtase com o triunfo sobre o campeão, ovacionaram o treinador português, que teve uma retirada de campo em grande, a distribuir beijos por toda a gente.