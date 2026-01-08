Já bem perto do final do Al Nassr-Al Qadsiah, jogo que a equipa de Jorge Jesus perdeu por 2-1, Cristiano Ronaldo não escondeu a frustração perante a ação (ou falta dela) de um companheiro de equipa.

Wesley, extremo brasileiro que está a ser cobiçado pelo Benfica, quase não se mexeu numa bola parada e o avançado português não perdoou, explicando-lhe que deveria ter ocupado um espaço livre que lhe permitiria chegar a um cabeceamento de outro jogador do Al Nassr.

O descontentamento de Cristiano Ronaldo é bem notório no vídeo: