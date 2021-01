O futebolista português André Silva continua em grande no futebol alemão. Este sábado, o avançado bisou pela segunda jornada consecutiva, ajudando à vitória com reviravolta do Eintracht Frankfurt, por 3-1, ante o Hertha, em jogo da 19.ª jornada da Bundesliga alemã.

Após uma primeira parte sem golos, o Hertha conseguiu chegar à vantagem com um golo de Piatek, aos 66 minutos.

Com menos de meia hora para jogar, o Eintracht empatou logo no minuto seguinte por André Silva. Hinteregger fez o 2-1 aos 85 minutos e novamente André Silva, já na compensação, aos 90+5, assim o 3-1 final para o Eintracht, que subiu à condição ao terceiro lugar, com 33 pontos.

O Hertha sofreu a terceira derrota seguida na Bundesliga e tem 17 pontos, à condição no 14.º lugar.

André Silva leva 17 golos em 20 jogos oficiais na época 2020/2021. Na Bundesliga, são 14 golos, tantos como Haaland (Borussia Dortmund). O avançado luso está apenas atrás de Lewandowski na lista dos melhores marcadores. O polaco do Bayern Munique tem 23.

Nos outros jogos das 14h30 deste sábado, o Bayern Munique goleou, o Borussia Dortmund regressou às vitórias e houve ainda dois empates a uma bola.