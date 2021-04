O Besiktas, líder da primeira liga da Turquia, empatou esta sexta-feira a dois golos na receção ao Ankaraguçu, equipa onde joga o português Tiago Pinto, no duelo da 35.ª jornada.

Com o lateral-esquerdo português a titular, o Ankaraguçu podia ter entrado a perder cedo na partida, mas N’Koudou desperdiçou um penálti para o Besiktas, aos cinco minutos.

Contudo, o Besiktas chegaria mesmo à vantagem e com dois autogolos, ambos de Kulusic, um a fechar a primeira parte (45+4m) e outro a abrir a segunda, aos 52 minutos.

Apesar da vantagem caseira, o Ankaraguçu conseguiu chegar ao empate, respondendo a dois autogolos com dois penáltis, apontados pelo ganês Joseph Paintsil, aos 65 minutos e aos 90+3’, mesmo em cima do apito final.

Com este resultado, o Besiktas segue líder, agora com 71 pontos, mais cinco que o Fenerbahçe e mais nove que o Galatasaray, terceiro classificado com 62 pontos e menos um jogo disputado que os dois rivais. O Ankaraguçu é 14.º, com 37 pontos, quatro acima da zona de descida.