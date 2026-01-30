Se a luz foi abaixo no D. Afonso Henriques, mas ainda voltou a tempo de terminar o jogo entre Vitória de Guimarães e Moreirense, o mesmo não aconteceu na Polónia, num encontro do Radomiak Radom, do treinador português Gonçalo Feio.

O Radomiak recebia o Arka Gdynia esta sexta-feira, às 19h30, na 19.ª jornada do campeonato polaco, mas o jogo nem sequer começou, devido à falta de iluminação. O pontapé de saída ainda foi adiado em 15 minutos, porém, os problemas continuaram e o jogo terá mesmo de ser disputado noutra data.

ℹ️ Z powodu wcześniej wspomnianej awarii zasilania, dzisiejszy mecz nie dojdzie do skutku. #RADARK — Radomiak Radom (@Radomiak_Radom) January 30, 2026

A falha de energia terá acontecido fora do estádio e o Radomiak mostrou-se alheio à situação.

Perante o cenário de escuridão, os adeptos deram espetáculo nas bancadas com pirotecnia e lanternas de telemóveis.